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В Башкирии врачи скорой получат доступ к электронным картам больного

3 ноября 2017, 18:10
Врачи уже в дороге смогут узнать об аллергических реакциях больного, хронических заболеваниях, перенесенных операциях.

Министерство здравоохранения Башкирии планирует создать в республике единую диспетчерскую службу 03, сообщает ГТРК «Башкортостан». Планируется создать электронные карты жителей Уфы. Доступ к ним будет в режиме реального времени. С помощью этой системы врачи скорой помощи уже в пути смогут узнать о возможных аллергических реакциях пациента, хронических заболеваниях и перенесенных операциях. Доступ к электронной карте больного врач получит еще по пути на вызов с помощью специального планшета в режиме реального времени.

Пока проект реализуется только на территории Уфы, в будущем планируется на территории всей республики.

- Плюс в случае необходимой госпитализации пациента в стационар, то также через планшет идет вызов в тот стационар, в который повезут пациента. И, соответственно, объем помощи, который нужно оказать больному, стационар знает уже заранее: какого пациента везут, с каким диагнозом и что нужно делать, - говорит заместитель министра здравоохранения РБ.

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#Новости#Скорая помощь#Уфа#Здоровье#Ольга Корзик#Общество
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