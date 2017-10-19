В Уфе карета скорой пострадала во время оказания помощи

На спецавтомобиль медиков упал неустановленный предмет, который повредил стекло.

В «Службе спасения 112» начали выяснять обстоятельства происшествия, которое произошло на стройплощадке сегодня в Уфе в 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что на пульт скорой помощи поступило сообщение о том, что на рабочего упал груз с кузова автомобиля. На помощь пострадавшему была вызвана скорая помощь.