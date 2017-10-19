В Уфе карета скорой пострадала во время оказания помощи
Вчера, 15:38ПроисшествияКарина МамаеваФото: typical-moscow.ru
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На спецавтомобиль медиков упал неустановленный предмет, который повредил стекло.
В «Службе спасения 112» начали выяснять обстоятельства происшествия, которое произошло на стройплощадке сегодня в Уфе в 12 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что на пульт скорой помощи поступило сообщение о том, что на рабочего упал груз с кузова автомобиля. На помощь пострадавшему была вызвана скорая помощь.
После этого на стройке, расположенной по адресу Аксакова, 81, на крышу автомобиля скорой помощи упал неустановленный предмет. Он повредил стекло люка. В результате происшествия медицинские работники не пострадали, а рабочего отправили в одну из городских больниц.
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