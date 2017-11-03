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Экс-банкир открыл в Башкирии филиал пирамиды и заработал 6 млрд из колонии

3 ноября 2017, 10:41
Максим Серкин организовал кредитно-потребительские кооперативы в 17 субъектах РФ, находясь под стражей.

В Башкирии прошли обыски по делу о финансовой пирамиде, филиалы которой действовали в 17 регионах страны. включая нашу республику.

Максим Серкин – доктор экономических наук и бывший банкир, организовал огромную финансовую пирамиду, которой руководил в местах лишения свободы, сообщает портал «Компромат1». Эксперты уже отметили, что криминальный финансовый гений Серкина превзошел по масштабам Сергея Мавроди.

Серкин организовал кредитно-потребительские кооперативы в 17 субъектах РФ, в том числе и в Башкирии. Они действовали четыре года. За это время у вкладчиков было похищено более шести миллиардов рублей.

30 и 31 октября сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. Всего задержаны восемь фигурантов уголовного дела, которое уже называют самым масштабным за всю историю антикоррупционной деятельности.

Кредитно-потребительские кооперативы имели лицензии ЦБ и с 2013 года обирали вкладчиков, используя деньги под строительство квартир и бизнес-центров. Выплаты (16-20 процентов) проходили за счет новых вкладчиков. Сейчас Максиму Серкину грозит срок до 20 лет заключения за организацию преступного сообщества.

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