Юрий Афонин о Ксении Собчак на выборах: цирк вместо реальной политики

Комментарий Афонина опубликовали "Новые известия". Зампредседателя ЦК КПРФ, как говорится в сообщении, решил высказаться в связи с неослабевающим вниманием российских СМИ "к каждому чиху Собчак".
Афонин подчеркивает, что у Собчак есть негативный бэкграунд, и страна воспринимает ее однозначно негативно, несмотря на то, что некоторые считают, что она изменилась.
- Для подавляющего большинства жителей России она – символ мира олигархов, гламура, яхт и шампанского, бутылка которого стоит как месячная пенсия десяти наших ветеранов, - заявил Афонин.. - Кроме того, благодаря проекту «Дом-2» её имя стало символом пошлой безвкусицы, развращающей молодежь. И вот такой персонаж выходит и начинает критиковать систему, говорит о коррупции, о неэффективности властей и так далее.
Описываю персону Собчак, Афонин называет ее "Анти-Мидасом" - в противовес образу царя Мидаса из древнегреческой мифологии, который превращал в золото все, к чему прикасался.
- Все, чего она коснется, превращается в..., - язвительно отмечает Афонин, не продолжая фразу. - В общем, фигура Собчак как критика власти дискредитирует саму идею критики власти.
В результате выдвижения Собчак, по мнению коммуниста, выиграют действующая власть, сама Собчак, но только не народ.
- Политика не должна превращаться в шоу, а Собчак делает именно это, - считает Афонин. - Благодаря ей все обсуждают не содержание проводимой властями политики и предлагаемые оппозицией альтернативы, а саму Собчак. Собчак в результате в выигрыше, Кремль – тем более в выигрыше, а кто в проигрыше? Оппозиция и народ. Народ опять обманут: вместо реальной политики ему подсунули цирк.
По мнению Афонина, Собчак должна отказаться от участия в выборах.
- Собчак не имеет морального права быть кандидатом оппозиции на выборах президента, - уверен он. - Будем считать это штрафом за ту дольче вита («сладкую жизнь»), которую она вела. Платой за гламур, за дорогое шампанское, за Куршевель, за яхты, за личные самолеты, за бриллианты, за постоянные скандалы...Когда она отмоется от всего этого, вот тогда пусть идет в политику.