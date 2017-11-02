Юрий Афонин о Ксении Собчак на выборах: цирк вместо реальной политики

- Собчак не имеет морального права быть кандидатом оппозиции на выборах президента, - уверен он. - Будем считать это штрафом за ту дольче вита («сладкую жизнь»), которую она вела. Платой за гламур, за дорогое шампанское, за Куршевель, за яхты, за личные самолеты, за бриллианты, за постоянные скандалы...Когда она отмоется от всего этого, вот тогда пусть идет в политику.