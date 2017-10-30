Девять законов Белковского: Политконсультант Ксении Собчак побывал в Уфе

В минувшую субботу в Уфе публицист и политтехнолог Станислав Белковский прочитал лекцию о перспективах парламентской республики в России.

Лекция проходила в небольшом зале гостиницы «Башкортостан», на недавно назначенного главным политконсультантом Ксении Собчак Станислава Белковского пришли посмотреть несколько десятков человек. Станислав Белковский сразу предупредил, что говорить может много, но оставит время для общения. Встреча шла примерно два часа. Медиакорсеть решила привести десять самых интересных высказываний Станислава Белковского.

О Ксении Собчак

- Почему согласился войти в штаб Ксении Собчак? Я люблю талантливых людей. Это моя слабость. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я считаю её очень талантливым человеком, которая может решать сложные задачи.

Об Алексее Навальном

- Навальный – переоцененный актив, он совершенно влюбился в себя. Это беда многих политиков – когда перестают слышать других и в близком окружении нужны только «шестёрки».

- Смысл политика - в эмпатии. Политик должен любить свой народ, по крайней мере, когда он общается с народом, он должен источать любовь. Навальный боится своего народа. Когда он попадает в некомфортную среду, он теряет ориентацию.

О конституционной монархии

Сегодня Россия стоит перед единственной возможностью – осуществить переход к парламентской республике в формате конституционной монархии. Россия неизбежно перейдет к конституционной монархии. Закон Белковского: то, что должно произойти – обязательно произойдет.

Об отношении к законам в России

- Наша психология такова - если закон противоречит нашим интересам, то мы можем нарушить закон.

О стремлении людей судить других

- Я не выступаю за то, чтобы судить нынешних олигархов. Потому что я не судья. Если я присвою себе право судить, то Сталин будет вечен.

О своем завещании

- В своем завещании я бы призвал своих детей простить всех, кого они считают виновниками моей смерти.

Об ответственности глав регионов

- Россия – страна тотальной безответственности. Ты не отвечаешь ни за что, пока тебя не поймали.

О башкирском языке

- Я считаю, что нужна полная легализация языков в национальных регионах. То есть необходимо обязательное преподавание башкирского языка в Башкирии. Это не приведет к отторжению Башкирии от России, а наоборот. Понимаете, чтобы привлечь к себе женщину, надо подарить ей букет цветов. Это не является достаточным условием, но необходимым. То есть, чтобы привлечь регион, ему что-то нужно дать. Ведь все, что сейчас происходит в Каталонии, было описано в 1921 году в книге «Бесхребетная Испания». Каталония отделится от Испании, потому что слишком хорошо живет. Испания не может ничего ей предложить лучшего. Нужно предложить что-то хорошее до того, как возникнет желание отделиться. Изучение национальных языков и есть букет цветов. Но федеральная власть этого не понимает. Нужно ублажать свою жену до того, как она потребует развод.

О выборах