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В Уфе расследуют дело о доме, построенном с нарушениями, опасными для жизни

2 ноября 2017, 13:14
Он находится на улице Бикбая в микрорайоне Сипайлово.

По материалам проверок органов прокуратуры и строительного надзора в Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания неустановленным сотрудником ООО «Многопрофильное предприятие Бриз» услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в следкоме Башкирии. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, с 2004 по 2013 годы многопрофильное предприятие Бриз» строило дом по адресу ул. Б. Бикбая, д. 27/1 без выданного в установленном порядке разрешения.

- При строительстве был допущен еще ряд нарушений, который помог укрыть объект от строительного надзора и плановых проверок, - сообщили в следкоме. - По окончании строительства в 2013 году застройщик в администрацию Уфы за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не обращался, однако, граждан уже заселили.

В ходе проверки было установлено, что предусмотренное проектом газоснабжение в доме отсутствует, установлены электрические плиты, монтажные работы выполнены, а пуск газа не произведен из-за отсутствия заключения о соответствии построенного объекта требованиям законодательства. Также нашли и нарушения противопожарного законодательства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Нарушения в жилищном строительстве в Уфе фиксируются с завидным постоянством. Так, например, активисты ОНФ сообщали о жалобах жильцов дома №135 на улице Якуба Коласа на неправильно установленную систему вентиляции. Телеканал «Россия Башкортостан» на днях показал сюжет об этом доме.

В конце октября собственники 80-ти квартир в недавно введенном доме на ул. Блюхера 3/8 в Уфе написали обращение на имя главы региона Рустэма Хамитова. Их не устраивало многое, в том числе, что в доме до сих пор нет горячей воды, а батареи чуть теплые. В подвале дома постоянно стоит вода, которую по несколько раз в неделю откачивают насосами, жаловались жильцы. Также были жалобы на то, что в пожарных шкафах отсутствуют стволы и рукава.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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