В Уфе расследуют дело о доме, построенном с нарушениями, опасными для жизни

В конце октября собственники 80-ти квартир в недавно введенном доме на ул. Блюхера 3/8 в Уфе написали обращение на имя главы региона Рустэма Хамитова. Их не устраивало многое, в том числе, что в доме до сих пор нет горячей воды, а батареи чуть теплые. В подвале дома постоянно стоит вода, которую по несколько раз в неделю откачивают насосами, жаловались жильцы. Также были жалобы на то, что в пожарных шкафах отсутствуют стволы и рукава.