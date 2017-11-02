mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Стерлитамаке построят завод по переработке мусора за 266 миллионов

2 ноября 2017, 15:26
Проект компании АО «ПТК ЭкоПром» включен в перечень приоритетных.

Министерство экономического развития Башкирии включило в перечень инвестиционных проектов республики проект строительства завода по переработке мусора в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства. Инициатором проекта выступает АО «ЭкоПром» Общий объем инвестиций- 266 млн руб. Построить завод планируют к 2020 году.

Планируется, что после того, как мусор будет отсортирован, будет изготавливаться продукция из пластмасс, бумаги, картона, лома алюминия, банок стеклянных, бутылок, RDF-топлива, резиновой крошки, плитки и др.

АО «ЭкоПром», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в сентябре этого года с уставным капиталом 900 тыс. руб. Компанией владеют Эльвира Миндиярова, Антон Плесак, и ООО «Спецавтотранспорт».

Материалы по теме
Приоритетные инвестпроекты создадут около 30 тыс. рабочих местПроект из Уфы вышел в финал всероссийского конкурса «Вдали от столиц»
#Новости#Башкирия#Приоритетный проект#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48