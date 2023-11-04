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Приоритетный проект

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2023
В Башкирии построят спа-санаторий и придорожный комплекс
4 ноября 2023, 08:30
2020
В Башкирии предприниматели получили «нулевые кредиты»
11 июня 2020, 06:36
2019
Мэрия разрешила разработать проект межевания и планировки земли около трамплина в Уфе
18 декабря 2019, 10:23
«Пузыримся, штаны рвём»: глава Башкирии об отставании по нацпроектам
9 декабря 2019, 06:14
Минздрав Башкирии планирует объединить несколько больниц
Реорганизацию планируют завершить к 2020 году.
27 сентября 2019, 12:06
2017
В Стерлитамаке построят завод по переработке мусора за 266 миллионов
Проект компании АО «ПТК ЭкоПром» включен в перечень приоритетных.
2 ноября 2017, 10:26

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