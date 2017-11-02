Уроженка Уфы Эльвира Набиуллина вошла в список влиятельнейших женщин мира

Эльвира Набиуллина родилась в Уфе 23 октября 1963 года, школу окончила с отличием, но без золотой медали, после закончила МГУ им. Ломоносова в 1986 году и в 2013 была назначена на должность председателя ЦБ РФ. Президент Владимир Путин в июне текущего года продлил ее полномочия на новый срок.