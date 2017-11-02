УФАС удовлетворило жалобу собственников "бракованного" дома в Уфе

- Я представил комиссии письмо из аппарата правительства республики, в котором указано, что администрация города не имела права объявлять торги без общего собрания, а оно проведено не было, - сообщил Хатипов. - Также я представил доказательство того, что ранее мы выбирали способ управления домом, у нас была другая управляющая компания, из лицензии которой впоследствии наш дом был исключен. Администрация города имела право проводить торги, только бы если ранее мы способ управления домом не выбрали.