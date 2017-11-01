В Уфе осудят коммерсантов, похитивших более 65 миллионов рублей

Для осуществления своего замысла они оформили фиктивные договоры между своими фирмами и акты о выполнении строительно-монтажных работ на нефтебазе. Затем директор ООО «СМИТ» подал в суд иск к ООО «Урал Спецтранссвязь» о возврате вышеупомянутого искусственно созданного долга на сумму более 65 млн рублей. В итоге произошло преднамеренное банкротство предприятия.