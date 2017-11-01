mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе осудят коммерсантов, похитивших более 65 миллионов рублей

1 ноября 2017, 17:25
Двум уфимцам предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего директора ООО «Урал Спецтранссвязь» и 55-летнего бывшего руководителя ООО «СМИТ».

Как следует из материалов дела, бизнесмены в 2013 году спланировали похищение денежных средств со счетов ООО «Урал Спецтранссвязь», которым руководил один из них.

Для осуществления своего замысла они оформили фиктивные договоры между своими фирмами и акты о выполнении строительно-монтажных работ на нефтебазе. Затем директор ООО «СМИТ» подал в суд иск к ООО «Урал Спецтранссвязь» о возврате вышеупомянутого искусственно созданного долга на сумму более 65 млн рублей. В итоге произошло преднамеренное банкротство предприятия.

В процессе следствия был наложен арест на две принадлежащие обвиняемым квартиры в Уфе и два загородных дома.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Уфы.

Материалы по теме
Кай Метов добивается банкротства уфимского производителя косметикиВ издательстве «Башкортостан» введена процедура банкротства
#Новости#Мошенничество#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48