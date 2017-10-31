Вице-мэр Уфы упрекнул горожан в том, что они мусорят под своими окнами

Сегодня на оперативке Хусаинов подчеркнул, что к зиме город убран. Мусор же, который выйдет на поверхность весной, по мнению вице-мэра, не имеет никакого отношения к работе коммунальных служб.
- Называют это мусором муниципалитета, еще кого-то и так далее, - отметил Хусаинов. - Это мусор ваш, уважаемые жители! Не кидайте перед своими окнами и весной неприглядную картину не будете иметь. Дворник убирает то, что приносят атмосферные осадки. Атмосферные осадки не приносят пластиковые бутылки, старые диваны, выброшенную мебель. И вот начинают весной, сенсацию делают. Это не сенсация это безалаберность, невоспитанность!