Вице-мэр Уфы упрекнул горожан в том, что они мусорят под своими окнами

- Называют это мусором муниципалитета, еще кого-то и так далее, - отметил Хусаинов. - Это мусор ваш, уважаемые жители! Не кидайте перед своими окнами и весной неприглядную картину не будете иметь. Дворник убирает то, что приносят атмосферные осадки. Атмосферные осадки не приносят пластиковые бутылки, старые диваны, выброшенную мебель. И вот начинают весной, сенсацию делают. Это не сенсация это безалаберность, невоспитанность!