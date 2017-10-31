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Вице-мэр Уфы упрекнул горожан в том, что они мусорят под своими окнами

31 октября 2017, 09:30
Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов призвал жителей города не бросать мусор около своих домов зимой. Именно это, по его мнению, является причиной "неприглядной картины" весной. Городские же коммунальные службы, по его словам, работу выполняют хорошо.

Сегодня на оперативке Хусаинов подчеркнул, что к зиме город убран. Мусор же, который выйдет на поверхность весной, по мнению вице-мэра, не имеет никакого отношения к работе коммунальных служб.

- Называют это мусором муниципалитета, еще кого-то и так далее, - отметил Хусаинов. - Это мусор ваш, уважаемые жители! Не кидайте перед своими окнами и весной неприглядную картину не будете иметь. Дворник убирает то, что приносят атмосферные осадки. Атмосферные осадки не приносят пластиковые бутылки, старые диваны, выброшенную мебель. И вот начинают весной, сенсацию делают. Это не сенсация это безалаберность, невоспитанность!

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#Новости#ЖКХ Уфы#Наталья Кузнецова#Город
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