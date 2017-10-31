Вице-мэр Уфы возмутился тем, что подчиненные заняты смартфонами
Сегодня, 09:31ГородНаталья Кузнецова
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Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на оперативке возмутился тем, что подчиненные "сидят" в своих смартфонах и недостаточно внимательно слушают выступающих.
- Если серьезные вопросы обсуждаются, наверное более внимательно надо слушать и прислушиваться к опыту коллеги, - возмутился Хусаинов, прервав доклад главы администрации Ленинского района города Дмитрия Масютина. - Или настолько гнетет вас все, что головы опущены. У меня только одно понимание этой ситуации.
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