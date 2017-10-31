Вице-мэр Уфы возмутился тем, что подчиненные заняты смартфонами

Замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на оперативке возмутился тем, что подчиненные "сидят" в своих смартфонах и недостаточно внимательно слушают выступающих.

- Если серьезные вопросы обсуждаются, наверное более внимательно надо слушать и прислушиваться к опыту коллеги, - возмутился Хусаинов, прервав доклад главы администрации Ленинского района города Дмитрия Масютина. - Или настолько гнетет вас все, что головы опущены. У меня только одно понимание этой ситуации.