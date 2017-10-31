УМКК приглашает в музей

УМКК объявил в октябре дни открытых дверей в Национальном музее для жителей Уфы и гостей столицы. Акция проходила по субботам. Каждый желающий мог посетить музей бесплатно, входные билеты оплачивал УМКК.
Идея родилась на самом комбинате. Самое главное в ней — стремление усовершенствовать жизнь каждого человека, сделав искусство понятным и доступным для всех, пояснили в УМКК.
- Мы стремимся улучшить повседневную жизнь жителей нашего региона не только с помощью колбасы высокого качества, доступной, удобной для ежедневного употребления , но и через культуру и историю родной Башкирии, объединяя их и делая ближе и понятнее для всех, – говорит директор АО «УМКК» Вальтер Борио Альмо.
В одну из суббот мы заглянули в музей, чтобы посмотреть, как проходит день открытых дверей.
- Прошло всего два часа с открытия музея, а нас посетило уже 200 человек, - рассказал Медиакорсети директор музея Национального музея РБ Марат Зулькарнаев. – Я благодарен УМКК за то, что комбинат предоставил такую возможность бесплатно посмотреть наши экспонаты. Детям особенно нравятся разделы о природе и животных, взрослым – история и этнография.
По словам Марата Зулькарнаева, музей имеет свыше 300 тысяч экспонатов, большая часть которых находится в фондохранилище. Но и той части, что выставлена для всеобщего обозрения в 34-х залах, вполне хватает, чтобы представить богатое прошлое и настоящее Башкирии. С природой родного края, его историей, археологией и этнографией можно ознакомиться как самостоятельно, так и прибегнув к помощи экскурсовода (за это, конечно, придется заплатить).
Многие приходят в музей со своими детьми.
- Вот, смотри, это наковальня, - говорит мама своему 5-летнему сыну у стенда в зале истории 19 века. А позже спрашивает у него:
- Тебе понравилось? Малыш кивает головой.
- Значит, придем еще раз.
Помимо традиционных экспозиций в музее есть и выставки фотографий и картин.
- Очень понравилось, в том числе и картины, они передают красоту родного края, - делится Марина, она вместе с подругой услышала об акции по радио. – Спасибо тем, кто организовал такой день.
Теперь УМКК может гордиться еще одним достижением - в области культуры, продолжая оставаться крупнейшим мясоперерабатывающим комплексом в Башкирии и брендом с 75-летней историей.