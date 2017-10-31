УМКК приглашает в музей

По словам Марата Зулькарнаева, музей имеет свыше 300 тысяч экспонатов, большая часть которых находится в фондохранилище. Но и той части, что выставлена для всеобщего обозрения в 34-х залах, вполне хватает, чтобы представить богатое прошлое и настоящее Башкирии. С природой родного края, его историей, археологией и этнографией можно ознакомиться как самостоятельно, так и прибегнув к помощи экскурсовода (за это, конечно, придется заплатить).