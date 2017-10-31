Уфимец стал свидетелем событий в Каталонии

- Люди шли бесконечным потоком по центральной улице Барселоны с транспарантами и флагами. При этом полицейские не вмешивались в происходящее, а просто следили за порядком, - рассказал Денис Медиакорсети. – Дело в том, что как раз в эти дни в Каталонии получили продолжение события, связанные с процессом ее отделения от Испании. И в рядах демонстрантов шли сторонники объединения с Испанией, которых оказалось ничуть не меньше противников этого процесса, если не больше.