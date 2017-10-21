В Уфе прошел митинг в защиту лимонария

На площади перед уфимским дворцом спорта сегодня состоялся митинг партии "Зеленые" в защиту уфимского лимонария. В нем приняли участие около 300 человек. О том, как прошла акция протеста - в материале Медиакорсети.

Параллельно с митингом на площади перед дворцом спорта сегодня проходила ярмарка. Площадку для проведения акции протеста и торговые ряды сельхозпроизводителей разделили ограждениями. Никакого недовольства в связи с этим горожане не выражали: они спокойно ходили между рядами, скупая овощи и мед на зиму. Лимоны интересовали их только как продукт, который можно купить и унести домой.

Ближе к 12 часам, когда должен был начаться митинг, площадка внутри ограждений еще пустовала. Выяснилось, что все участники, большинство из которых школьники, уже на месте, но находятся в близлежащих помещениях.

- Погреться зашли, - улыбаясь, пояснила организатор митинга депутат Госсобрания-Курултая РБ, руководитель реготделения партии "Зеленые" Руфина Шагапова.

Спустя несколько минут все участники вышли на площадку и выстроились в ряд перед небольшой сценой со звукоусиливащей аппаратурой. Баннер у них в руках был только один - цвета названия партии-организатора с надписью "Даешь лимонарий". На заднем плане развевались еще несколько влагов политической организации. Однако представителей самой партии было очень немного - более 90 процентов участников были подростками в возрасте 13-17 лет. Некоторые из них держали в руках воздушные шары. Как пояснила Шагапова Медиакорсети, это были участники различных экологических секций, движений в школах, ссузах и вузах республики. Также на митинг присутствовали общественники, ученые и руководитель "Патриотов России" в Башкирии Загир Хакимов.

Руфина Шагапова открыла митинг и пригласила на сцену первого выступающего - модель plus-size из Уфы, известную своей попыткой пройти праймериз единоросов Санию Тимасову.

- Добрый день дорогие мои! - радостно воскликнула Тимасова. - У нас сегодня самый красивый, самый веселый, самый позитивный митинг! А вы знаете, как полезны лимоны! Какие маски для лица можно сделать из лимона! Это я вам как председатель комитета по красоте говорю! Цедра лимона обладает просто невероятными витаминами, свойствами! Почитайте в интернете, очень много классных масок можно сделать! А во-вторых, мы, конечно, не дадим в обиду наш лимонарий!

Задорное информирование о пользе лимонов сменилось более серьезным, проблемным выступлением директора лимонария Фариды Садыковой. Он пояснила, что в территорию лимонария помимо основного помещения входят также открытые площадки, и выразила надежду, что суд, который сейчас идет между минлехозом и компанией СУ-10, завершится в пользу ведомства.

- То, что строители хотят захватить часть территории нашего лимонария - это очень печально, - заявила Садыкова. - Дело в том, что там у нас тоже произрастают растения, и мы претендуем на особо охраняемую территорию.

К концу выступления участники митинга успели замерзнуть. Помочь им вызвалась Сания Тимасова. Она вновь вышла к сцене и начала проводить танцевальный флешмоб. В дальнейшем модель согревала участников митингов танцами еще несколько раз. Тем, кто танцевал лучше всех дарили лимоны из уфимского лимонария.

- Мне уже жарко, а вам? - кричала Сания толпе, пытаясь завести ее. Позже к ней присоединились и красавицы из модельного агентства, которым она руководит.

Читатели Медиакорсети могут посмотреть, как проходил танцевальный флешмоб на митинге.

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В резолюции, которую зачитал один из выступащих, активисты потребовали запретить строительство объекта около лимонария - многоэтажки на ул. Менделеева 150/2, в квартале 23. Также было отмечено, что добиваться этого, они будут через суды и СМИ. Требований о возбуждении уголовного дела по факту захода на участок СУ-10, о которые сообщалось ранее, в резолюции не прозвучало.

Напомним, Группа компаний "СУ-10" ранее поясняла Медиакорсети, что строительство на территории лимонария не планирует. В компании подчеркивали, что ведут строительство на участках, которые принадлежат ей на праве собственности и ранее на них были расположены производственные здания разорившегося ГУПа, не связанного с лимонарием. Земельный участок, на котором расположен лимонарий, юридически и физически обособлен. Никаких притязаний на данный участок компания не имеет.

Сейчас в арбитражном суде рассматриваются два иска, поданных министерством лесного хозяйства к "СУ-10". В рамках процесса решается спор о небольшом участке, который граничит с лимонарием. Фактически речь идет об установлении границ указанных участков.

Замгендиректора СУ-10 Эдуард Камалетдинов ранее подчеркивал, что проведение митинга в защиту лимонария – это либо организованная провокация, либо попытка давления на судебные органы. Он также не исключал, что целью акции протеста может быть дестабилизации ситуации в регионе в преддверии выборов Президента РФ и депутатов Госсобрания РБ. Представители СУ-10, по его словам, неоднократно обращались к руководству лимонария с предложением безвозмездной помощи в части поддержания учреждения в надлежащем виде, комплекс зданий требует реконструкции.