Производители вакцин требуют повышения цен на свою продукцию

Национальный календарь профилактических прививок утверждает вакцинацию от 12 видов инфекций, большую часть которых делают детям. Каждый год производители поставляют вакцины от гриппа, которые рекомендует повторять ежегодно. Остальные – по мере необходимости. Ко всему прочему и прививаться желают не все: в том числе потому, что прививка не гарантирует отсутствие болезни, а лишь исключает летальный исход. Как результат и объем рынка невелик - 15 миллиардов рублей.
Больше всего средств тратится на закупку вакцин от гриппа. В России в этом году из бюджета на эти цели потрачено 4,8 миллиарда рублей, на эти средства закуплено 58,5 миллиона доз вакцин. Сегодня в России работает всего десять производителей прививок, в том числе три иностранные.
- Что касается вакцин по гриппу, то и отечественные и импортные препараты идентичны, - сообщили Медиакорсети в башкирском Роспотребнадзоре. - Разница только в цене и предпочтениях потребителя. В наличии есть как российские препараты, так и зарубежные. Привиты против гриппа всего около 1,15 миллиона человек или 28,2% населения республики (за аналогичный период 2016 года привито 26,2% населения). В том числе за счет федерального бюджета привиты более 825,7 тысячи человек взрослых и более 280 тысяч – детей. За счет средств работодателей и личных средств привиты более 43 тысяч человек. Сейчас вакцинация продолжается.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения и Глобального альянса по иммунизации, один доллар, вложенный в профилактику заболеваний, приносит 16 долларов в виде экономии средств на медпомощь и сохранения производительности труда. Как сообщает программа "Бизнес-Вектор" телеканала РБК, в текущем году Россия увеличила закупки для Национального календаря на 17 процентов - до 144 с лишним миллионов доз. А с 2020 года наших граждан планируют прививать ещё от двух инфекций: ветряной оспы и ротавируса. Кроме того, производители намерены добиться от минздрава повышения цен в Национальном календаре.
- Это один из сложнейших сегментов в производстве препаратов - потому что с долгосрочным периодом производства: от 12 до 36 месяцев, и естественно, это требует очень серьёзных затрат, - говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, - Любой производитель заинтересован в том, чтобы знать и быть уверенным в том, что этот объём, который он будет делать в течение 12 или 36 месяцев, будет потом востребован.