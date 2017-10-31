Производители вакцин требуют повышения цен на свою продукцию

- Что касается вакцин по гриппу, то и отечественные и импортные препараты идентичны, - сообщили Медиакорсети в башкирском Роспотребнадзоре. - Разница только в цене и предпочтениях потребителя. В наличии есть как российские препараты, так и зарубежные. Привиты против гриппа всего около 1,15 миллиона человек или 28,2% населения республики (за аналогичный период 2016 года привито 26,2% населения). В том числе за счет федерального бюджета привиты более 825,7 тысячи человек взрослых и более 280 тысяч – детей. За счет средств работодателей и личных средств привиты более 43 тысяч человек. Сейчас вакцинация продолжается.