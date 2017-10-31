«Платить нельзя наказать»: как вести себя с коллекторами?

С 1 января 2017 года вступили в действие основные положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон), которые обеспечивают дополнительный механизм защиты прав граждан.
Закон устанавливает ограничения, условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от его имени. При этом стоит помнить, что Закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, так что сами по себе требования кредиторов, предъявленные в рамках закона, не могут рассматриваться как нарушение прав.
Есть и еще ряд ограничений: Закон не касается долговых обязательств, возникающих между физическими лицами, если сумма долга менее 50 тысяч рублей и нет договора цессии. Действие Закона также не распространяется на денежные обязательства индивидуальных предпринимателей, которые возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, и долги в сфере ЖКХ, если должник опять же не подписал договор цессии.
Коллекторы имеют право контактировать с клиентом посредством личных встреч, телефонной связи, смс-уведомлений, электронной и почтовой переписки. При этом закон наложил определенные ограничения на действия коллекторов. В частности, Законом для них предусмотрены следующие ограничения:
- любые контакты с должником запрещены с 22.00 до 8.00 часов в будние, и с 20.00 до 9.00 часов в выходные или праздничные дни, причем время определяется по месту регистрации или проживания клиента, которое должно быть известно кредитору;
- личные встречи могут производиться не чаще одного раза в неделю;
- телефонные звонки непосредственно сотрудниками коллекторских агентств допускаются раз в сутки, с учетом вышеуказанного ограничения по времени, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;
- сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в день, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.
При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Также недопустимы оскорбления, унижение чести, достоинства и оказание психологического давления. Отдельно стоит выделить, что коллекторы не имеют права вводить в заблуждение должника относительно последствий неуплаты долга, обещать лишение жилья и т.д.
Не допускается привлечение нескольких партнерских организаций к уплате долгов, если только они не выступили гарантами при получении просроченного кредита.
Весьма широко распространена до сих пор практика, когда они называют себя «представителями банка» и представляются только по имени-отчеству, избегая говорить свою фамилию. Но по закону, при осуществлении звонка коллектор должен назвать организацию, от которой он действует, а также контактный телефон кредитора. Помимо этого, необходимо озвучить цель звонка. То есть сообщить о наличии просроченной задолженности, но без ее размера. Нередко коллекторы обзванивают родственников и работодателей должника, сообщая о размере его задолженности. Если такой звонок записан, он может стать основанием для обращения в правоохранительные органы и наказания коллекторов.
В письменном уведомлении, которое коллекторы присылают по почте, должно содержаться максимальное количество информации:
- реквизиты организации, требующей погашения (ОГРН, ИНН, юридический адрес);
- контакты кредитора (телефонные номера, почтовый и электронный адрес);
- сведения о документах, подтверждающих наличие долга (договора, дополнения к нему и т.п.);
- информация о документах, предоставляющих право требования (агентский договор, договор цессии и т.п.);
- подпись ответственного сотрудника и его полное ФИО, реквизиты для погашения задолженности.
Общение коллекторов с друзьями, знакомыми, родственниками, соседями, коллегами по работе с целью воздействия на него должно проводиться с соблюдением тех же правил, какие установлены для взаимодействия с самим должником.
Важно помнить, что беспокоить их коллекторы имеют право только в том случае, если должник дал согласие на это и сами третьи лица не возражают против такого общения. Если есть запись телефонных переговоров, из которых следует, что абоненты высказали коллекторам просьбу оставить их в покое, однако им продолжают звонить, можно также потребовать привлечения их к ответу.
Примечательно, что согласие на взаимодействие с третьими лицами, которое должник давал при заключении кредитного договора, может быть отозвано им в любое время.
Если с момента возникновения просрочки по кредиту или микрозайму прошло более 4-х месяцев, должник имеет право направить в адрес банка или МФО, а также в адрес коллекторского агентства письменный отказ от общения с коллекторами на тему погашения задолженности.
При получении такого отказа кредитор будет иметь возможность взыскивать долг только через суд.
Кроме того, должник в любой момент времени может направить кредиторам и коллекторам заявление о взаимодействии по вопросу взыскания долга только через адвоката. Важно зафиксировать факт отправки таких заявлений в виде заказных писем на почте в реестре почтовых отправлений.
Если коллекторы грубо нарушают ваши права: пытаются изъять у вас имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют, хамят, портят имущество (например, расписывают подъезд, ломают замки и т.д.), то следует обращаться в полицию.
Если коллекторы обходятся без угроз, но в то же время нарушают установленные Законом число или время звонков и личных встреч и т. д., это тоже может послужить основанием для обращения в суд.
На сотрудников кредитной организации можно жаловаться сразу в Банк России, а на кредиторов и коллекторов – в Федеральную службу судебных приставов.
Специалисты советуют фиксировать любые варианты контактов с коллекторами - записывать звонки, делать скриншоты с экрана мобильного телефона, детализацию звонков, снимать видео в случае визитов, сохранять сообщения и т. п. Такой подход позволит контролировать частоту взаимосвязи, а при нарушении норм закона, на руках будет доказательная база данного факта.