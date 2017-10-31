«Платить нельзя наказать»: как вести себя с коллекторами?

Весьма широко распространена до сих пор практика, когда они называют себя «представителями банка» и представляются только по имени-отчеству, избегая говорить свою фамилию. Но по закону, при осуществлении звонка коллектор должен назвать организацию, от которой он действует, а также контактный телефон кредитора. Помимо этого, необходимо озвучить цель звонка. То есть сообщить о наличии просроченной задолженности, но без ее размера. Нередко коллекторы обзванивают родственников и работодателей должника, сообщая о размере его задолженности. Если такой звонок записан, он может стать основанием для обращения в правоохранительные органы и наказания коллекторов.