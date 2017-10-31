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«Платить нельзя наказать»: как вести себя с коллекторами?

31 октября 2017, 08:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Специалисты регионального Управления Службы судебных приставов по Башкирии подготовили памятку для тех, кому приходится общаться с коллекторами.

1. Какова законодательная база?

С 1 января 2017 года вступили в действие основные положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон), которые обеспечивают дополнительный механизм защиты прав граждан.

Закон устанавливает ограничения, условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от его имени. При этом стоит помнить, что Закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, так что сами по себе требования кредиторов, предъявленные в рамках закона, не могут рассматриваться как нарушение прав.

Есть и еще ряд ограничений: Закон не касается долговых обязательств, возникающих между физическими лицами, если сумма долга менее 50 тысяч рублей и нет договора цессии. Действие Закона также не распространяется на денежные обязательства индивидуальных предпринимателей, которые возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, и долги в сфере ЖКХ, если должник опять же не подписал договор цессии.

Фото: соцсети

2. Какие права даны коллекторам?

Коллекторы имеют право контактировать с клиентом посредством личных встреч, телефонной связи, смс-уведомлений, электронной и почтовой переписки. При этом закон наложил определенные ограничения на действия коллекторов. В частности, Законом для них предусмотрены следующие ограничения:

- любые контакты с должником запрещены с 22.00 до 8.00 часов в будние, и с 20.00 до 9.00 часов в выходные или праздничные дни, причем время определяется по месту регистрации или проживания клиента, которое должно быть известно кредитору;

- личные встречи могут производиться не чаще одного раза в неделю;

- телефонные звонки непосредственно сотрудниками коллекторских агентств допускаются раз в сутки, с учетом вышеуказанного ограничения по времени, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;

- сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в день, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.

Фото: соцсети

3. Что запрещено коллекторам?

При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Также недопустимы оскорбления, унижение чести, достоинства и оказание психологического давления. Отдельно стоит выделить, что коллекторы не имеют права вводить в заблуждение должника относительно последствий неуплаты долга, обещать лишение жилья и т.д.

Не допускается привлечение нескольких партнерских организаций к уплате долгов, если только они не выступили гарантами при получении просроченного кредита.

Фото: соцсети

4. Какую информацию должны сообщать коллекторы?

Весьма широко распространена до сих пор практика, когда они называют себя «представителями банка» и представляются только по имени-отчеству, избегая говорить свою фамилию. Но по закону, при осуществлении звонка коллектор должен назвать организацию, от которой он действует, а также контактный телефон кредитора. Помимо этого, необходимо озвучить цель звонка. То есть сообщить о наличии просроченной задолженности, но без ее размера. Нередко коллекторы обзванивают родственников и работодателей должника, сообщая о размере его задолженности. Если такой звонок записан, он может стать основанием для обращения в правоохранительные органы и наказания коллекторов.

В письменном уведомлении, которое коллекторы присылают по почте, должно содержаться максимальное количество информации:

- реквизиты организации, требующей погашения (ОГРН, ИНН, юридический адрес);

- контакты кредитора (телефонные номера, почтовый и электронный адрес);

- сведения о документах, подтверждающих наличие долга (договора, дополнения к нему и т.п.);

- информация о документах, предоставляющих право требования (агентский договор, договор цессии и т.п.);

- подпись ответственного сотрудника и его полное ФИО, реквизиты для погашения задолженности.

Фото: соцсети

5. А если беспокоят знакомых или родственников?

Общение коллекторов с друзьями, знакомыми, родственниками, соседями, коллегами по работе с целью воздействия на него должно проводиться с соблюдением тех же правил, какие установлены для взаимодействия с самим должником.

Важно помнить, что беспокоить их коллекторы имеют право только в том случае, если должник дал согласие на это и сами третьи лица не возражают против такого общения. Если есть запись телефонных переговоров, из которых следует, что абоненты высказали коллекторам просьбу оставить их в покое, однако им продолжают звонить, можно также потребовать привлечения их к ответу.

Примечательно, что согласие на взаимодействие с третьими лицами, которое должник давал при заключении кредитного договора, может быть отозвано им в любое время.

Фото: соцсети

6. Возможен ли отказ от общения с коллекторами?

Если с момента возникновения просрочки по кредиту или микрозайму прошло более 4-х месяцев, должник имеет право направить в адрес банка или МФО, а также в адрес коллекторского агентства письменный отказ от общения с коллекторами на тему погашения задолженности.

При получении такого отказа кредитор будет иметь возможность взыскивать долг только через суд.

Кроме того, должник в любой момент времени может направить кредиторам и коллекторам заявление о взаимодействии по вопросу взыскания долга только через адвоката. Важно зафиксировать факт отправки таких заявлений в виде заказных писем на почте в реестре почтовых отправлений.

Фото: соцсети

7. Куда жаловаться, если ваши права нарушены?

Если коллекторы грубо нарушают ваши права: пытаются изъять у вас имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют, хамят, портят имущество (например, расписывают подъезд, ломают замки и т.д.), то следует обращаться в полицию.

Если коллекторы обходятся без угроз, но в то же время нарушают установленные Законом число или время звонков и личных встреч и т. д., это тоже может послужить основанием для обращения в суд.

На сотрудников кредитной организации можно жаловаться сразу в Банк России, а на кредиторов и коллекторов – в Федеральную службу судебных приставов.

Фото: соцсети

8. Как доказать факт нарушения закона коллектором?

Специалисты советуют фиксировать любые варианты контактов с коллекторами - записывать звонки, делать скриншоты с экрана мобильного телефона, детализацию звонков, снимать видео в случае визитов, сохранять сообщения и т. п. Такой подход позволит контролировать частоту взаимосвязи, а при нарушении норм закона, на руках будет доказательная база данного факта.

Фото: соцсети
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