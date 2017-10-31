ФАС обязала «Роснефть» продать АЗС в Башкирии

- Там пять субъектов РФ, доля в которых после приобретения превысила 50% (доля АЗС "Башнефти" и "Роснефти"). Дальше мы отправляем компании [предписание], они определяют те объекты, которые они будут реализовать с целью снижения [доли], - сказал Махонин, добавив, что пока точное число АЗС не определено. - В районе 20, не больше, - цитирует слова Махонина ТАСС.