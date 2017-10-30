В Башкирии депутатов уличили в незаконной торговле спиртным

- Была жалоба, что мы продаем казахстанскую водку, они (госкомитет по торговле и защите прав потребителей – прим.ред.) приехали и действительно выявили нарушение, - рассказал Медиакорсети Габдрахманов. – Но продавала ее одна продавщица, и она признала, что это была водка, которую она купила и принесла в кафе. В мировом суде рассмотрели это факт, оштрафовали ее. Но теперь комиссия подала иск еще и в арбитражный суд, рассмотрение его назначено на 8 ноября. Учитывая то, что все уже доказано в мировом суде, я думаю, решение будет в нашу пользу.