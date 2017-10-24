В Башкирии обвинили заведующую детсадом в поборах и покупке алкоголя

Среди сомнительных трат заведующей детсадом называют также услуги по коррекции фигуры.

На прошлой неделе в Нефтекамске полицейские провели проверку в детском саду №38 по заявлению родителей о необоснованных сборах денег. Об этом Медиакорсети сообщил общественник Александр Афанасьев, опубликовавший историю о событиях в детсаду №38 в соцсетях. Данная тема Александру близка, около трех лет назад он создал в соцсетях тематическую группу «Башкортостан. Школа не рынок», в которую ежедневно поступают обращения от родителей детсадовцев и школьников.

- Ко мне обратились родители детей из детского сада №38, родителей поставили в известность о сумме сборов (речь шла о тысяче рублей) и о том, что надо купить, большинство из них отказалось сдавать деньги. Когда они отказались собирать деньги на пылесос, тогда родителям поставили ультиматум: раз не хотите купить технику для ваших детей, сами будете приходить хлопать ковры, - рассказал Александр Афанасьев Медиакорсети. – Я посоветовал им быть смелее и изложить свои претензии к руководству садика в заявлении в прокуратуру и полицию.

Результатом такого заявления и стала проверка в детсаду. Александру довелось выступить в качестве понятого во время полицейского мероприятия в 38-ом детсаду, так что он мог наблюдать за происходившим своими глазами. По его словам, при том, что с родителей регулярно собирались деньги (причем именно этот источник средств считался в дошкольном учреждении чуть ли не основным!), на самом деле острой необходимости в них не было.

-Проверили склад. Он переполнен буквально всем. На складе есть игрушки, есть краски и колеры, есть много бумаги А4, склад забит, места нет. А в кабинете заведующей увидели новую мебель, пластиковое окно, натяжной потолок и, что самое интересно, личный бар, заполненный алкоголем, - поведал Александр Медиакорсети. - Проверили чеки. Нашли покупку алкоголя за счет родителей, а также договор оказания услуг по коррекции фигуры стоимостью в 25 тыс руб в месяц.

При этом, по словам Афанасьева, проверяющим так и не удалось обнаружить протоколов родительских собраний, на которых принимались решения о сборе средств, не нашли и договоров с родителями на оказание благотворительной помощи.

- Очень жалко было воспитателей и заведующую, они реально «ревели горькими слезами». Но, как оказалось, это был просто концерт для правоохранителей. Когда проверяющие покинули здание детсада, заведующая собрала всех вечером, провела собрание. Угрожала, что уволит, если дадут показания против нее, - дополнил Александр.

Родители воспитанников детского сада, у которых хватило смелости подать жалобу в правоохранительные органы, поделиться своим мнением с журналистом согласились только на условиях анонимности.

- Заведующая детсадом Гульнара Робертовна раньше работала в гороно, скорее всего, поэтому ей многое прощается, потому что на нее жалобы поступали и ранее, - сообщила Медиакорсети одна из представительниц инициативной группы родителей. – Вот и теперь, по нашим сведениям, ей руководство гороно объявило последнее предупреждение.

Медиакорсеть созвонилась с заведующей детсадом №38 Гульнарой Габидуллиной и предложила ей прокомментировать ситуацию.

- Во-первых, я считаю, что Александр Афанасьев повел себя некорректно, потому что он не имел морального права разглашать информацию о проверке, будучи понятым. Во-вторых, мне полиция пока никаких обвинений не предъявила, - заявила Гульнара Габидуллина. - Все, что написано обо мне в соцсетях, является клеветой. Например, склад у нас вовсе не забит игрушками, там всего лишь шесть кукол было, которые мы отложили, чтобы потом вручить детям в качестве призов за победу в конкурсах. Эти игрушки были приобретены в 2016 году. Игрушки, которыми играют дети, положено регулярно мыть. Они со временем приходят в негодность. Никакого алкоголя в моем кабинете не было. Мне кажется, не нужно торопиться с выводами до окончания проверки.