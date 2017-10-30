Банк УРАЛСИБ запустил Бизнес-плейс для предпринимателей

- При создании и развитии бизнес-плейс для предпринимателей мы ориентируемся на наиболее актуальные потребности бизнеса, которые выявляются нами в процессе исследований и ежедневного общения с нашими клиентами, – отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ». – Мы отбираем предложения только проверенных партнеров, при этом услуги клиентам банка будут оказываться по специальным, более выгодным ценам.