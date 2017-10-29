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Башкирия готовится к снежным заносам на правительственном уровне

29 октября 2017, 09:59
Специальным документом установлена очередность расчистки дорог от снега.

Вчера, 28 октября, правительство Башкирии опубликовало распоряжение, которым определен порядок работы дорожников в случае сильных снежных заносов, других опасных погодных явлений и стихийных бедствий на автомобильных дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского Кабинета министров.

В соответствии с документом отдельно установлена строгая очередность расчистки автомобильных дорог: в первую очередь –следует освобождать от снежных заносов дороги федерального и регионального значения, затем можно браться за дороги межмуниципального значения. После этого очередь может уже дойти до дорог местного значения с регулярным движением автобусов общего пользования.

Ответственными за наведение порядка на дорогах в зимнее время назначены Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству вместе с Федеральным Управлением автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства. Главам администраций муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано оказывать содействие в выделении необходимой снегоочистительной техники.

У пользователе соцсетей данный документ уже вызвал немало вопросов. Например, означает ли такой порядок, что школьники и другие жители сел в районах теперь по утрам, в случае снежных заносов, могут не выбраться из своих населенных пунктов. По крайней мере, у местных чиновников теперь есть распоряжение правительства, соответствии с которым они не обязаны спешно посылать технику к заваленным снегом селениям. Сельчане надеются, что к данному документу последуют пояснения.

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