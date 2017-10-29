Башкирия готовится к снежным заносам на правительственном уровне

У пользователе соцсетей данный документ уже вызвал немало вопросов. Например, означает ли такой порядок, что школьники и другие жители сел в районах теперь по утрам, в случае снежных заносов, могут не выбраться из своих населенных пунктов. По крайней мере, у местных чиновников теперь есть распоряжение правительства, соответствии с которым они не обязаны спешно посылать технику к заваленным снегом селениям. Сельчане надеются, что к данному документу последуют пояснения.