«Шахтеру» отказали в суде по жалобе о переходе Зинченко в «Уфу»

ФК «Шахтер» выступил против трансфера и обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода и денежном штрафе, а также о санкциях к футбольному клубу «Уфа». Летом 2016 года Зинченко перешел из уфимского клуба в «Манчестер Сити». Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в августе 2016 года сообщал «Р-Спорт», что клуб должен был заплатить «Шахтеру» около 150 тысяч евро за переход Зинченко в качестве единовременной выплаты за подготовку молодого игрока.