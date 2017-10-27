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Минфин: Бюджет Башкирии сохранит свою социальную направленность

27 октября 2017, 12:30
Министр финансов республики Рида Субханкулова представила в парламенте проект бюджета Башкирии на ближайшие три года.

Сегодня, 27 октября, в Уфе проходит пленарное заседание башкирского парламента. Перед депутатами выступила министр финансов Рида Субханкулова, она представила проект бюджета республики на 2018 и на период до 2020.

По ее словам, бюджет региона сохранит и даже расширит свою социальную направленность.

- На социальную сферу будет направлено примерно две трети расходов бюджета, - сказала Рида Субханкулова. В том числе около миллиарда рублей направят на увеличение зарплаты на 4% бюджетникам, которые не попали под действие майских указов президента страны. В будущем году размер минимальной оплаты труда должен вырасти до 9500 рублей, сказала министр. О некоторых других параметрах бюджета Башкирии вы можете узнать из этих слайдов.

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