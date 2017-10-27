Минфин: Бюджет Башкирии сохранит свою социальную направленность

- На социальную сферу будет направлено примерно две трети расходов бюджета, - сказала Рида Субханкулова. В том числе около миллиарда рублей направят на увеличение зарплаты на 4% бюджетникам, которые не попали под действие майских указов президента страны. В будущем году размер минимальной оплаты труда должен вырасти до 9500 рублей, сказала министр. О некоторых других параметрах бюджета Башкирии вы можете узнать из этих слайдов.