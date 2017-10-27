ВРП Башкирии по прогнозу минэкономразвития за год вырастет на 2,2 процента

Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков представил депутатам башкирского парламента прогноз социально -экономического развития республики на 2018-2020 годы.

По словам министра, рассматривались три сценария развития региона: базовый (рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году - 2,2%), консервативный (рост ВРП - 0,8%) и целевой (рост ВРП - 2,6%). За основу был принят базовый сценарий. Основные параметры прогноза минэконоразвития можно посмотреть на слайдах.