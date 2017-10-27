Из госбюджета выделят дополнительные средства на ЧМ-2018 по футболу

- Как это, простите, понимать? То есть мы строим стадионы, отчитываемся о промежуточной готовности, а на деле потом выделяем средства из бюджета, сопоставимые с возведением целого полноформатного спортивного объекта? Все равно, что вести строительство в течение нескольких лет, а затем случайно заметить, что к одному стадиону так и не приступили – там степь, гуляет ветер и перекати-поле. Парадокс, - задались вопросом журналисты «Советского Спорта».