В Уфе ожившие картины расскажут о жизни великого Винсента Ван Гога

«Ван Гог. С любовью, Винсент» - это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте полнометражный фильм. Его показ состоялся в Москве в рамках Московского Международного Кинофестиваля, вызвав сильнейший ажиотаж среди зрителей. Теперь он будет показан и в Уфе, выйдет в прокат 9 ноября в Искра IMAX.