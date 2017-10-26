Уволили за встречу с депутатом Госдумы: В белорецкой школе два директора?

- Владимир Лукич находился со 2 августа в отпуске. Руководство его уволило 10 августа. Суд восстановил его в должности 2 октября. Согласно законодательству, с 10 августа по 2 октября – это вынужденный прогул. После того, как суд принял такое решение, Владимиру Лукичу должны были оплатить все эти дни по тому же тарифу, как если бы он работал в эти дни. Также должны произвести перерасчет дней отпуска, ведь он отдохнул в августе всего 6 дней, - рассказал Медакорсети юрист Рамиль Фархтдинов. – Но до сих пор этого ничего не сделано. Заработная плата ему не выплачена. Конкурс на замещение вакантной должности директора никто не отменил. Исполняющего обязанности директора с работы никто не уволил. Сейчас она получает заработную плату.