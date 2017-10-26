«Салават Юлаев» усилился двумя игроками

- ЦСКА нам предложил вариант. Чем помочь? С моей точки зрения, это очевидно, у него хороший бросок. Забивающий, мощный, с хорошим катанием. Понятно, что это игрок высокого уровня и мы посчитали, что в нашей ситуации его приобретение будет очень эффективным. О Федоре Белякове - возник вариант обмена Бодрова на Белякова. С центральными у нас более или менее нормальная ситуация, а Беляков - защитник-домосед. В нашей ситуации нам больше нужен такой защитник оборонительного плана. «Сибирь» это тоже устроило. Я думаю, это выгодный обмен для всех. И Евгений в "Сибири" будет иметь больше игрового времени, чем у нас. Пожелаем ему удачи, - цитирует Вайсфельда пресс-служба уфимского клуба.