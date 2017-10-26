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«Салават Юлаев» усилился двумя игроками

26 октября 2017, 16:46
В уфимский клуб перешли нападающий ЦСКА и защитник из «Сибири».

Уфимский «Салават Юлаев» провёл две сделки по обмену игроков с ЦСКА и «Сибирью». По результатам переговоров между руководством уфимского клуба и столичных армейцев, в Уфу переходит нападающий Антон Бурдасов, взамен юлаевцы отдали Дениса Кокарева, который ненадолго задержится в стане армейцев и в ближайшее время отправится в Магнитогорск.

Ещё один обмен менеджеры уфимского клуба провели с «Сибирью» от куда в «Салават Юлаев» прибудет защитник Фёдор Беляков, его обменяли на Евгения Бодрова.

Комментируя проведённые трансферы генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд отметил, что обмены пойдут не только на пользу клубам, но и самим игрокам.

- ЦСКА нам предложил вариант. Чем помочь? С моей точки зрения, это очевидно, у него хороший бросок. Забивающий, мощный, с хорошим катанием. Понятно, что это игрок высокого уровня и мы посчитали, что в нашей ситуации его приобретение будет очень эффективным. О Федоре Белякове - возник вариант обмена Бодрова на Белякова. С центральными у нас более или менее нормальная ситуация, а Беляков - защитник-домосед. В нашей ситуации нам больше нужен такой защитник оборонительного плана. «Сибирь» это тоже устроило. Я думаю, это выгодный обмен для всех. И Евгений в "Сибири" будет иметь больше игрового времени, чем у нас. Пожелаем ему удачи, - цитирует Вайсфельда пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, сегодня «Салават Юлаев» проведёт домашний очередной матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в гости к уфимцам приедет магнитогорский «Металлург».

Сейчас уфимцы с 43 очками занимают пятое место в Восточной конференции.

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