Тренер "Салавата Юлаева" прокомментировал победу над "Автомобилистом"

"Салават Юлаев" на домашней арене вчера одержал победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счетом 5:3. О том, как прошла игра - тренер уфимского хоккейного клуба Эркка Вестерлунд.

– Это очень важная победа для нас, - приводит слова тренера официальный сайт уфимского ХК. - Особенно то, что выиграли на последних минутах. Команда показывает характер. Эта игра была для нас очень тяжёлой. «Автомобилист» очень хорошо играл, к тому же мы получили много удалений.

Всего в процессе игры "Салават Юлаев" получил десять удалений, последнее было у Линуса Умарка в самом конце игры. Однако, по словам, тренера, он не будет за это наказывать.