Он слабоват как мужчина: Как в Уфе прошла премьера «Матильды»

Ажиотаж вокруг новой ленты режиссёра Алексея Учителя начался весной этого года, за восемь месяцев до выхода картины на экраны. Основным противником ленты выступила депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Именно она создала киноленте о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской небывалую доселе рекламу, помогали ей в этом фанатики, отправлявшие в кинотеатры письма с угрозами. Взять к примеру Дениса Мурашова, пытавшегося поджечь кинотеатр в Екатеринбурге. Несмотря на многочисленные заявления депутатши и сотни писем, отправленных ею в разные органы исполнительной власти, Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение. Сегодня, 26 октября, по всей России прошли первые киносеансы, мы не могли пропустить премьеру и отправились на самый первый показ «Матильды» в Уфе.