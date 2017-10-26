Башкирия рассталась с долей в МТУ «Кристалл»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии на аукционе 13 октября продало 14,13% уставного капитала АО «Монтажно-технологическое управление «Кристалл». Как следует из информации на официальном сайте ведомства, по итогам торгов пакет продан физлицу Алсу Хакимовой за 19,71 млн руб. В торгах также принимала участие физлицо Надежда Озолина. Информация о ее ценовом предложении не раскрывается.