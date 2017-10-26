В Башкирии на торги выставлены три крупных предприятия

В ноябре министерство земельных и имущественных отношений Башкирии попытается продать два ООО «Башгипронефтехим» и «Чермасан», а также ОАО «Иглинский весовой завод».

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии в ноябре проведет три аукциона по продаже предприятий, которые находятся в госсобственности. Так на 28 ноября назначены торги по продаже 100 % ООО «Башгипронефтехим». Начальная цена пакета акций – 554,36 млн руб. 29 состоятся аукционы, где будут продавать 100% ООО «Чермасан» и ОАО (1,39 тыс. акций) «Иглинский весовой завод». Начальная цена первого пакета – 10,56 млн руб., второго – 52,91 млн руб.

ООО «Чермасан» занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Предприятие находится в деревне Нариманово Чекмагушевского района Башкирии. Уставный капитал предприятия 30,09 млн руб. Там трудятся 34 человека. В собственности у компании имеются объекты недвижимости общей площадью 35915,8 кв.м,в том числе административное здание, цех переработки, заправочная станция, 18 зданий птичников, 9 производственных зданий, 9 складских зданий; сооружения. Площадь земельного участка под объектами недвижимости общества: 162,1878 га. На объектах недвижимости есть обременения: службой судебных приставов наложен запрет на регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества общей площадью 35915,8 кв.м, движимого имущества и на земельные участки. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка предприятия в 2016 году составила 26,14 млрд руб., убыток – 3,49 млн руб.

Ранее торги по продаже этого пакета планировалось провести три раза, но они не состоялись из-за отсутствия заявок.

ОАО «Иглинский весовой завод» занимается производством электронных и механических весов. Компания находится в селе Иглино. Среднесписочная численность работников – 73 человека. Уставный капитал – 13,96 млн руб. В собственности у компании находятся объекты недвижимости общей площадью 7,4 тыс. кв.м, расположенные в селе Иглино. Площадь земельных участков под ними — 32,68 тыс. кв.м. По данным «Спарк-интерфакс», выручка предприятия за 2016 год составила 29,57 млн руб., чистая прибыль — 278 тыс.руб. Торги по продаже этого пакета планировалось провести в 2014 и 2015 году, но тогда покупателей не нашлось.

ООО «Башгипронефтехим» находится в Уфе. «Башгипронефтехим» занимается комплексным проектированием нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих производств и объектов, а также других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и их смесей. На предприятии трудятся 451 человек. Уставный капитал – 515,5 млн руб.