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В Уфе одну из главных дорог перекрыли на неделю

25 октября 2017, 09:57
Причиной стало устройство наружного водопровода.

С 23 октября по 31 октября будет перекрыто движение в Советском районе на половине проезжей части улицы Менделеева на участке протяженностью в 20 километров, неподалеку от административного здания на улице Менделеева, 158/1, сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрытие движения связано с проведением работ по устройству наружного водопровода по ул. Менделеева к объекту «Многоэтажные жилые дома на территории, ограниченной ул. Менделеева, территориями ВДНХ-Экспо, детских оздоровительных баз, сквером «Зеленая роща" и местным проездом в створе дома 187 по улице Менделеева.

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