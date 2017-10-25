В Уфе одну из главных дорог перекрыли на неделю

С 23 октября по 31 октября будет перекрыто движение в Советском районе на половине проезжей части улицы Менделеева на участке протяженностью в 20 километров, неподалеку от административного здания на улице Менделеева, 158/1, сообщили в пресс-службе администрации города.
Перекрытие движения связано с проведением работ по устройству наружного водопровода по ул. Менделеева к объекту «Многоэтажные жилые дома на территории, ограниченной ул. Менделеева, территориями ВДНХ-Экспо, детских оздоровительных баз, сквером «Зеленая роща" и местным проездом в створе дома 187 по улице Менделеева.