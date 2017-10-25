Ученый о находке в пещере Сакаска в Башкирии: Это открытие научного мира

- Скорее всего, он относится к новому виду. Когда нам доставили рачка из пещеры, его зафиксировали с помощью спирта и глицерина. По итогам предварительных исследований, это так называемый «крангоникс». Мы уже проконсультировались с коллегами из Дальневосточной академии наук во Владивостоке.