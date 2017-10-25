Объединенная зерновая компания: дефицит муки возник из-за нехватки вагонов

Такое положение дел может обернуться дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен. «КоммерсантЪ» со ссылкой на власти Сант-Петербурга передает, что о трудностях ряда мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Георгий Полтавченко уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича. В письме господин Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создаёт риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства. Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет губернатор.