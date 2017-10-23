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В Уфе на этой неделе отключат холодную воду в домах на 13 улицах

23 октября 2017, 10:28
"Уфаводоканал" опубликовал график отключений холодной воды на эту неделю, с 23 по 29 октября.

На этой неделе в Калининском районе Уфы холодную воду отключат 24 и 26 октября.

24 октября (с 10:00 24 октября до 06:00 25 октября) по таким адресам:

ул. Фурманова 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18-83, 69/1, 85

ул. Мишкинская 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-16

ул. Фадеева 1-17,

ул. Кецховели 1-33,

ул. Прессовая 1-33,

ул. Дунайская 1-32,

ул. Хетагурова 3-20,

ул. Белинского 1-20,

ул. Байкальская 140-160,

ул. Индустриальное шоссе - Фурманова - стройлощадка № 3.

26 октября (с 10:00 до 20:00) по таким адресам:

ул. Петрозаводская 10, 12, 10а, 10б, 10в, 8а, 14, 14а,

ул. Сельская Богородская 15, 15б, 15в, 15г, 15д,

ул. Байкальская 75а, 108, 110, 122, 123, 124, 126, 127,

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#Новости#Отключение воды#Наталья Кузнецова#Город
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