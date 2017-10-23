mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Собственникам бракованного дома в Уфе не дают создать ТСЖ

23 октября 2017, 12:17
В минувшую субботу в "бракованном" доме на ул. Блюхера 3/8 прошло собрание собственников квартир. На нем присутствовала директор управляющей компании "Комфорт", которая, как считают граждане, работает здесь незаконно. На собрании людей пытались отговорить от идеи создания ТСЖ.

Как рассказал Медиакорсети один из участников собрания Арсен Хатипов, оно прошло в подъезде дома и присутствовало на нем около 50-ти человек. Обсуждались актуальные вопросы обслуживания дома, в частности - создание ТСЖ. Однако директор УК "Комфорт" Эльвира Орлова и несколько собственников, которые, по словам Хатипова, выступают на ее стороне, пытались остановить обсуждение этой темы.

- Орлова и ее люди всячески пытались сорвать эти вопросы, - рассказал Хатипов Медиакорсети. - Конкретных решений не приняли - по закону решения будут приниматься после того, как все желающие заполнят бюллетени для голосования до 21 ноября 2017 года, но на собрании однозначно большинство поддерживало идею создания ТСЖ.

Напомним, дом на ул. Блюхера 3/8, заказчиком которого являлся ГУП "Фонд жилищного строительства" сдан в эксплуатацию с серьезными нарушениями. Жить в нем просто очень некомфортно: нет горячей воды, тепла, со стен отлетает штукатурка, и недавно уложенная плитка на полу трескается. Помимо всего прочего, у дома нет освещения и системы видеонаблюдения. Жители выступают против управляющей компании "Комфорт", которой дом перешел без их ведома. В судах уже оспорены незаконные протоколы собраний, однако "Комфорт" продолжает присылать платежные квитанции собственникам.

Материалы по теме
Новоселье в разрухе: Застройщик в Уфе сдал бракованную многоэтажку
#Новости#Строительство#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48