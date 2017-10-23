Собственникам бракованного дома в Уфе не дают создать ТСЖ

Напомним, дом на ул. Блюхера 3/8, заказчиком которого являлся ГУП "Фонд жилищного строительства" сдан в эксплуатацию с серьезными нарушениями. Жить в нем просто очень некомфортно: нет горячей воды, тепла, со стен отлетает штукатурка, и недавно уложенная плитка на полу трескается. Помимо всего прочего, у дома нет освещения и системы видеонаблюдения. Жители выступают против управляющей компании "Комфорт", которой дом перешел без их ведома. В судах уже оспорены незаконные протоколы собраний, однако "Комфорт" продолжает присылать платежные квитанции собственникам.