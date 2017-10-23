Филиалы БашГУ в Сибае и Нефтекамске сохранят и расширят

По словам Салавата Сагитова, данный вопрос был поднят в ходе прошлогодней прямой линии с главой региона. Помимо того, что филиалы вузов будут сохранены, принято также решение о об их расширении путем присоединения к ним профильных колледжей. Так, в состав Сибайского филиала БашГУ войдет Сибайский педагогический колледж, а в Нефтекамский филиал БашГУ включат местный машиностроительный колледж.