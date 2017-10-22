Следком Башкирии ищет видеозапись с покушением на бизнесмена в Уфе

Следственный комитет Башкирии просит помочь с видеозаписью покушения на убийство 40-летнего бизнесмена в Уфе 20 октября. Следователи предполагают, что она могла быть сделана видеорегистратором одной из машин, проезжавших недалеко от места убийства утром того дня.