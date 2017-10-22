Следком Башкирии ищет видеозапись с покушением на бизнесмена в Уфе

Следователи обращаются к автовладельцам, проезжавшим 20 октября с 7 до 10 утра по улицам Айской, Революционной, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Чернышевского. Также могут помочь записи, сделанные с машин, выезжавших со дворов, ограниченных этими улицами. Кроме того, следствие просит откликнуться очевидцев.
Всем, кто распологает интересующей следствие информации, просят позвонить по телефону следственного управления: 8(347)251-75-07 или написать на электронную почту на адрес: [email protected]
Напомним, покушение убийство бизнесмена Павла Кабанова совершено на подземной парковке по улице Мингажева. Предприниматель выжил, его доставили в больницу.