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Следком Башкирии ищет видеозапись с покушением на бизнесмена в Уфе

22 октября 2017, 09:43
Следственный комитет Башкирии просит помочь с видеозаписью покушения на убийство 40-летнего бизнесмена в Уфе 20 октября. Следователи предполагают, что она могла быть сделана видеорегистратором одной из машин, проезжавших недалеко от места убийства утром того дня.

Следователи обращаются к автовладельцам, проезжавшим 20 октября с 7 до 10 утра по улицам Айской, Революционной, Мингажева, Ветошникова, Достоевского, 8 Марта, Чернышевского. Также могут помочь записи, сделанные с машин, выезжавших со дворов, ограниченных этими улицами. Кроме того, следствие просит откликнуться очевидцев.

Всем, кто распологает интересующей следствие информации, просят позвонить по телефону следственного управления: 8(347)251-75-07 или написать на электронную почту на адрес: [email protected]

Напомним, покушение убийство бизнесмена Павла Кабанова совершено на подземной парковке по улице Мингажева. Предприниматель выжил, его доставили в больницу.

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