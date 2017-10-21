Жителя Башкирии обвиняют в убийстве по заказу азербайджанца в Уфе

По версии следствия, в январе 2014 года уроженец Азербайджана, испытывая личные неприязненные отношения к выходцу из той же республики, организовал его убийство. К исполнению которого за денежное вознаграждение привлек ранее знакомого и имевшего криминальный опыт жителя Башкирии. Последний, узнав, что у его будущей жертвы есть долг, решил потребовать его возврата. К соучастию в вымогательстве он склонил знакомого, не посвящая того в конечный план убийства.