Жителя Башкирии обвиняют в убийстве по заказу азербайджанца в Уфе

По версии следствия, в январе 2014 года уроженец Азербайджана, испытывая личные неприязненные отношения к выходцу из той же республики, организовал его убийство. К исполнению которого за денежное вознаграждение привлек ранее знакомого и имевшего криминальный опыт жителя Башкирии. Последний, узнав, что у его будущей жертвы есть долг, решил потребовать его возврата. К соучастию в вымогательстве он склонил знакомого, не посвящая того в конечный план убийства.
В феврале 2014 года исполнитель убил потерпевшего в его квартире в пригороде Уфы, дважды выстрелив в него из пистолета. Смерть соотечественника была оценена заказчиком в 100 тысяч рублей.
Кроме того, в начале 2016 года при задержании исполнителя убийства на территории Уфы при нем были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Он незаконно приобрел их, хранил и перевозил.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных
-ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму),
- п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия),
- п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму),
- ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).
- Уголовное дело в отношении названных лиц рассмотрит Верховный суд Республики Башкортостан с участием присяжных заседателей, - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. - Соответствующие ходатайства заявили обвиняемые по итогам ознакомления с материалами уголовного дела.