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Глава Башкирии пообещал награды учителям и жилье для выпускников вузов

20 октября 2017, 14:56
Такие новшества предложил ректор БГПУ Раиль Ассадуллин, а глава Башкирии Рустэм Хамитов его поддержал.

Вчера, 19 октября, в ходе встречи главы Башкирии с ректорами вузов республики прозвучало интересное предложение, исходившее от ректора Башгоспедуниверситета Раиля Асадуллина.

Руководитель педагогического вуза предложил глава Башкирии учредить государственные награды для учителей и школ, которые смогли подготовить выпускников с высокими результатами по ЕГЭ. При этом Раиль Асадуллин сделал оговорку, что это должно касаться тех случаев, когда хорошие школьник поступают в местные вузы, а не уезжают за пределы Башкирии. Таким образом, по его мнению, появится добровольный отряд лоббистов, агитирующих школьников учиться в вузах Башкирии.

А чтобы они оставались еще и работать в родном регионе, Раиль Асадуллин посоветовал главе республики ввести такой порядок, чтобы муниципалитеты обеспечивали рабочими местами и жильем молодых специалистов, приезжающих к ним на работу.

Глава Башкирии поддержал оба предложения и поручил профильным министерствам проработать их.

Напомним, Рустэм Хамитов посетовал на то, что сегодня слишком много студентов из Башкирии уезжает учиться в другие регионы страны и за границу.

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