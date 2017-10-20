Глава Башкирии пообещал награды учителям и жилье для выпускников вузов

Руководитель педагогического вуза предложил глава Башкирии учредить государственные награды для учителей и школ, которые смогли подготовить выпускников с высокими результатами по ЕГЭ. При этом Раиль Асадуллин сделал оговорку, что это должно касаться тех случаев, когда хорошие школьник поступают в местные вузы, а не уезжают за пределы Башкирии. Таким образом, по его мнению, появится добровольный отряд лоббистов, агитирующих школьников учиться в вузах Башкирии.