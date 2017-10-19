В Госдуме предложили создать общедоступный Реестр педофилов

На заседании предложили создать публичные базы данных педофилов. С помощью нее родители смогут видеть, живет ли поблизости человек, судимый ранее за подобные преступления. Если бывший преступник действительно находится рядом, то пользователи будут иметь доступ к фотографиям педофилов и другие детали, например, адрес. При этом перепечатка с сайта будет запрещена, чтобы предостеречь нападения на людей, которые будут находиться в этой базе данных.