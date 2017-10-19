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В Госдуме предложили создать общедоступный Реестр педофилов

19 октября 2017, 16:26
В России выросло количество преступлений педофилов.

За последнее время количество преступлений, совершенных педофилами в России выросло на 30 процентов. Очевидно, что рост преступлений требует каких-то действий, именно поэтому Госдума и Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предлагают создать общедоступный Реестр педофилов, сообщает новостной портал «Новые известия».

Предложения поддержали сегодня на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке «антипедофильских поправок».

- Законодательство должно отвечать на вызовы времени. Сегодня прозвучал ряд важных тезисов, которые нужно соблюсти: введение реестра осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пожизненный административный надзор за осужденными и исключение такого пункта, как срок давности. К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника, - сказала Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Известно, что по статистике за последнее время количество преступлений в данной сфере выросло на 30 процентов, с 8 тысяч до почти 12 тысяч. Планируется принять крайние меры уже к 2012 году. Например, ограничить возможность знакомства педофилов со своими жертвами в соцсетях и в интернете.

На заседании предложили создать публичные базы данных педофилов. С помощью нее родители смогут видеть, живет ли поблизости человек, судимый ранее за подобные преступления. Если бывший преступник действительно находится рядом, то пользователи будут иметь доступ к фотографиям педофилов и другие детали, например, адрес. При этом перепечатка с сайта будет запрещена, чтобы предостеречь нападения на людей, которые будут находиться в этой базе данных.

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