На строительство бассейна в Уфе выделят 100 миллионов

Подрядчику необходимо будет завершить работы по строительству к ноябрю 2018 года. Подрядчику предстоит построить само здание, где разместится бассейн, установить чашу бассейна, провести внутренние отделочные работы, а также провести водопровод, канализацию, электричество, благоустроить территорию.