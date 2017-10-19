mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На строительство бассейна в Уфе выделят 100 миллионов

19 октября 2017, 18:13
Объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства.

Управление капитального строительства Уфы 13 ноября отберет генерального подрядчика строительства бассейна на бульваре Тухвата Янаби, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Бассейн входит в перечень 100 объектов к 100-летию Башкирии.

Подрядчику необходимо будет завершить работы по строительству к ноябрю 2018 года. Подрядчику предстоит построить само здание, где разместится бассейн, установить чашу бассейна, провести внутренние отделочные работы, а также провести водопровод, канализацию, электричество, благоустроить территорию.

Начальная цена закупки – 100 млн руб. Средства будут выделены из бюджета республики.

Материалы по теме
Рустэм Хамитов: Мы сформировали перечень 100 объектовРустэм Хамитов: «К строительству 100 объектов должны подключиться промышленные предприятия»Рустэм Хамитов предложил к столетию Башкирии построить 100 новых объектов
#Новости#Ольга Корзик#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48