На строительство бассейна в Уфе выделят 100 миллионов

Управление капитального строительства Уфы 13 ноября отберет генерального подрядчика строительства бассейна на бульваре Тухвата Янаби, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Бассейн входит в перечень 100 объектов к 100-летию Башкирии.
Подрядчику необходимо будет завершить работы по строительству к ноябрю 2018 года. Подрядчику предстоит построить само здание, где разместится бассейн, установить чашу бассейна, провести внутренние отделочные работы, а также провести водопровод, канализацию, электричество, благоустроить территорию.
Начальная цена закупки – 100 млн руб. Средства будут выделены из бюджета республики.