Производство легковых автомобилей в России увеличилось почти на 22%

Posted 18 октября 2017, 09:59
Published 18 октября 2017, 09:59
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
За девять месяцев этого года производство легковых автомобилей увеличилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Всего с российских конвейеров сошло 977 тыс легковых автомобилей.
В сентябре этого года выпущено 126 тыс машин. Это на 21,9% больше, чем в прошлом году. Производство грузовых автомобилей за девять месяцев возросло на 14,2% и составило 108 тыс единиц техники.