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Posted 18 октября 2017, 09:59

Published 18 октября 2017, 09:59

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Производство легковых автомобилей в России увеличилось почти на 22%

18 октября 2017, 09:59
Такие данные приводит Росстат.

За девять месяцев этого года производство легковых автомобилей увеличилось на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Всего с российских конвейеров сошло 977 тыс легковых автомобилей.

В сентябре этого года выпущено 126 тыс машин. Это на 21,9% больше, чем в прошлом году. Производство грузовых автомобилей за девять месяцев возросло на 14,2% и составило 108 тыс единиц техники.

#Рустэм Башкирцев#Экономика#Новости#Россия#Легковые автомобили
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