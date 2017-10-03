Власти республики планируют продать «Башгипронефтехим» за 515 миллионов

«Башгипронефтехим» занимается комплексным проектированием нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих производств и объектов, а также других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и их смесей. На предприятии трудятся 451 человек.