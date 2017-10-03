Власти республики планируют продать «Башгипронефтехим» за 515 миллионов

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 2 ноября торги по продаже 100% ООО «Башгипронефтехм», следует из сообщения на сайте ведомства. Аукцион пройдет в открытой форме. Начальная цена – 515,36 млн руб. Заявки принимаются до 26 октября.
«Башгипронефтехим» занимается комплексным проектированием нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих производств и объектов, а также других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и их смесей. На предприятии трудятся 451 человек.
Уставный капитал – 515,5 млн руб.
В собственности у предприятия находятся объекты недвижимости общей площадью 7 тыс. кв. м., в том числе административно-производственное здание с подвалом, здание гаража, 9 складов, сооружения, расположенные по адресу: г. Уфа, ул. Максима Горького, д.35. Общая площадь земельных участков под объектами недвижимости общества 2,7 тыс. кв. м. Помещения общей площадью 224,4 кв.м сданы в аренду.