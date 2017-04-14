В Башкирии на торги выставили ОАО «Туймазыстекло»

Заявки принимаются до 8 июля.

В Башкирии на торги выставлено имущество банкрота ОАО «Туймазыстекло». Об этом сообщили Федеральной налоговой службе по Башкирии.

Как следует из сообщения, на торги единым лотом выставлен имущественный комплекс ОАО «Туймазыстекло», который находится в городе Туймазы, на улице Салавата Юлаева, 12, в том числе здание заводоуправления, здание инженерного комплекса, водонапорная башня, артезианские скважины, цех стекловарения и т.д. Объекты недвижимости находятся рядом с железнодорожными путями, в собственности находится железнодорожная ветка протяженностью 4300 м.