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В Башкирии на торги выставили ОАО «Туймазыстекло»
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Башкирии на торги выставили ОАО «Туймазыстекло»
Сегодня, 09:58ЭкономикаОльга Корзик
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