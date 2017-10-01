В Якутии ввели режим ЧС из-за аварии на Якутской ГРЭС

Сегодня в 10.06 московского времени на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт. В результате срабатывания защиты станция разгрузилась до нуля. Из-за резкого повышения нагрузки после отключения Якутской ГРЭС разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд и вторая электростанция - Якутская ТЭЦ. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 тысяч жилых домов с населением 310 тысяч человек.