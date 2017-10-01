В Якутии ввели режим ЧС из-за аварии на Якутской ГРЭС

Он сделал это в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии на Якутской ГРЭС.
- Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей - и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах, - передает слова Владимира Пучкова РИА Новости.
- Завтра все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, - сказал министр.
Сегодня в 10.06 московского времени на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт. В результате срабатывания защиты станция разгрузилась до нуля. Из-за резкого повышения нагрузки после отключения Якутской ГРЭС разгрузилась с 6 МВт до нуля с потерей собственных нужд и вторая электростанция - Якутская ТЭЦ. Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 тысяч жилых домов с населением 310 тысяч человек.
- Произошел хлопок аварийного источника, в результате которого произошел пожар, площадью 70 квадратных метров с разливом топлива. Очаг ликвидирован. Начинается запуск турбин. Угрозы населению и жизнедеятельности нет… В городе Якутске электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов, - после ЧП сказал журналистам начальник управления пожаротушения ГУ МЧС по Якутии Сергей Поляков.