В Уфе прошел чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу

Вчера, 30 сентября, в Уфе прошел второй открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу. Спортсмены со всей республики собрались во Дворце молодежи БГАУ.
Чемпионат стартовал в 15.00 уфимского времени. Первыми на сцену вышли юниоры. Молодые девушки и парни соревновались в двух дисциплинах: в бодибилдинге и фитнес-бикини.
После юношеских соревнований настал черед взрослых. Бодибилдеры и фитнес-инструкторы демонстрировали жюри и зрителям свои накачанные мышцы и красивые тела.
Зрителей в зале было не так много, чуть более половины зала. В чемпионате приняли участие спортсмены не только из Башкирии, но и из Оренбургской области, Пермского края, Татарстана, Челябинской области, Санкт-Петербурга и Удмуртии.
Всего было около ста спортсменов.
Победителей ждет приглашение в команду сборной республики для участия в Открытом чемпионате России 2017 года, который пройдет в Астрахани, сообщили в Федерации бодибилдинга и фитнеса Башкирии.