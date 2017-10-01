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В Уфе прошел чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу

1 октября 2017, 17:15
Победители будут участвовать в чемпионате России.

Вчера, 30 сентября, в Уфе прошел второй открытый чемпионат Башкирии по бодибилдингу и фитнесу. Спортсмены со всей республики собрались во Дворце молодежи БГАУ.

Чемпионат стартовал в 15.00 уфимского времени. Первыми на сцену вышли юниоры. Молодые девушки и парни соревновались в двух дисциплинах: в бодибилдинге и фитнес-бикини.

После юношеских соревнований настал черед взрослых. Бодибилдеры и фитнес-инструкторы демонстрировали жюри и зрителям свои накачанные мышцы и красивые тела.

Зрителей в зале было не так много, чуть более половины зала. В чемпионате приняли участие спортсмены не только из Башкирии, но и из Оренбургской области, Пермского края, Татарстана, Челябинской области, Санкт-Петербурга и Удмуртии.

Всего было около ста спортсменов.

Победителей ждет приглашение в команду сборной республики для участия в Открытом чемпионате России 2017 года, который пройдет в Астрахани, сообщили в Федерации бодибилдинга и фитнеса Башкирии.

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